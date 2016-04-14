Дюрица: «Все в «Локомотиве» будут супергероями, если обыграем ЦСКА»

Защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица поделился своими ожиданиями от предстоящей игры против ЦСКА в 24 туре российской Премьер-лиги.

— Настроение перед матчем хорошее! Все уже забыли про игру в Самаре. А на ЦСКА лишний раз настраиваться не надо. Это опытная, хорошо организованная команда. Мало пропускает, любит играть на контратаках. В составе соперника есть футболисты, способные решить эпизод. ЦСКА достаточно одного-двух моментов, чтобы сделать результат.

— Игра только на победу?

— Да. Тем более будет полный стадион, играем дома, боремся за чемпионство… Надеюсь, матч сложится удачно.

— Перед матчем с ЦСКА коллеги с «Локо ТВ» сняли ролик с Виталием Денисовым в роли Тора. Какой супергерой Ян Дюрица?

— Мы все будем супергероями, если обыграем ЦСКА.

— Да, но у «армейцев» есть Флэш — Ахмед Муса. Самый быстрый человек на Земле...

— Ну, мы ведь играем не только против него. А против 11 «армейцев». Муса не Муса… Надо смотреть на свою игру. Использовать ошибки соперника. Короче, все футболисты — обычные люди. А не супергерои.