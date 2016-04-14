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  • Митрофанов: «10 лет верим и надеемся, что стадион будет построен»

Митрофанов: «10 лет верим и надеемся, что стадион будет построен»

14 апреля 2016, 16:48
7

«Зенит» вряд ли сможет сыграть на своем новом стадионе, строящемся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, в следующем сезоне.

«На своем стадионе мы в следующем сезоне вряд ли сыграем. Срок госконтракта по стадиону заканчивается в декабре 2016 года. По логике он должен быть готов весной 2017-го. Но пока его просто не существует. Мы его не можем заявить как резервный. Нет такой вещи, как стадион, в юридическом пространстве – есть только стройка. Мы вот уже 10 лет верим и надеемся, что стадион будет построен», – заявил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Напомним, что строительство стадиона началось в 2007 году, а ход стройки постоянно сопровождается финансовыми скандалами. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявлял, что общестроительные работы на объекте должны завершиться ко Дню города (27 мая).

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Митрофанов Максим
Комментарии (7)
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vladimir-7
1460641946
Стройка стадиона в Питере за народные деньги будет продолжаться долго.
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APchelov
1460647529
Ладно. Подождём ещё годик. Сыграем кубок конфедераций, и закроем на ремонт до ЧМ-2018. Впрочем объект впечатляет
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Тяп-Ляп.
1460648551
Что б он рухнул!
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zamir4ik
1460651527
1
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lordmrv
1460662159
деньги ушли в болото
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maygli
1460709239
Книга рекордов Гиннеса уже зарезервировала два места для Зенитовского стадиона, как самый дорогой и самый большой долгострой. :) Вряд ли эти рекорды кто-то вообще перебьёт.
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