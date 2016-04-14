Митрофанов: «10 лет верим и надеемся, что стадион будет построен»

«Зенит» вряд ли сможет сыграть на своем новом стадионе, строящемся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, в следующем сезоне.

«На своем стадионе мы в следующем сезоне вряд ли сыграем. Срок госконтракта по стадиону заканчивается в декабре 2016 года. По логике он должен быть готов весной 2017-го. Но пока его просто не существует. Мы его не можем заявить как резервный. Нет такой вещи, как стадион, в юридическом пространстве – есть только стройка. Мы вот уже 10 лет верим и надеемся, что стадион будет построен», – заявил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Напомним, что строительство стадиона началось в 2007 году, а ход стройки постоянно сопровождается финансовыми скандалами. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявлял, что общестроительные работы на объекте должны завершиться ко Дню города (27 мая).