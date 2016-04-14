Последний тур РФПЛ в 2016 году состоится 11 декабря

В четверг стали известны детали проекта структуры календаря сезона российской Премьер-лиги-2016/17. Так, 11 декабря пройдет последний в 2016 году тур, который будет по счету 17-м. На случай форс-мажора в проекте предусмотрены два резервных дня (30 ноября и 26 февраля). Известно, что к этому времени должен быть реконструирован стадион «Фишт» в Сочи, что позволит провести некоторые матчи на нем.

18-й тур состоится 5 марта 2017 года. Первыми матчами весенней стадии российского сезона станут встречи четвертьфинала Кубка России, которые пройдут 1-2 марта.