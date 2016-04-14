Виллаш-Боаш: «В субботу нам предстоит важный матч – дерби двух городов»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отметил особую важность предстоящего поединка 24-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Матчи против «Спартака» особенные в первую очередь для болельщиков. Хотя, например, игры с ЦСКА были более важными, с точки зрения турнирной таблицы. Мы с нашими болельщиками хотим одного – выиграть чемпионат.

В субботу нам предстоит важнейший матч. Это дерби двух городов. Я всегда это понимал. На сей раз это моя последняя возможность обыграть «Спартак». Постараемся с нашими игроками это сделать», – отметил португальский специалист.