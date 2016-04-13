Самедов: «Ставлю цель добиться с «Локомотивом» чего-то большого»

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов рассказал о важных этапах выступления в своей профессиональной карьере.

– Карьера уже у тебя богатая. Какой Самедов самый сильный: в «Спартаке», когда сделал хет-трик, в «Динамо» времен Силкина или в сегодняшнем «Локомотиве»?

– Во всех командах, где я играл, были определенные этапы. Ту же «Москву» не забывай – отличная команда была. В «Спартаке» я начинал – осуществилась мечта. «Локомотив» стоит особняком – здесь я завоевал почти все свои трофеи и медали. Все, чего я достигал – я достигал с «Локомотивом». Если брать саму игру, то, конечно же, «Динамо». Мне 25 лет, потрясающая команда, которая просто не замечает соперников. Мы еще в подтрибунном помещении знали, что сейчас выйдем и выиграем. Такая психология была в тот период. А сейчас мне 31 год – я стал гораздо опытнее, вижу игру по-другому, строю ее несколько иначе. Лет десять назад я не понимал, что это такое – «опыт». Сегодня я замечаю гораздо больше мелочей, понимаю, где нужно остановиться, а где ускориться. Такие мелочи на уровне ощущений, это трудно словами передать, и это приходит с опытом.

– Реально набранную форму удержать до Евро? И есть ли вообще такая цель?

– Я ставлю цель добиться с «Локомотивом» чего-то большого. Опять же, говорю это абсолютно честно! А Евро… По окончании сезона тренерский штаб выберет тех, кто туда поедет. Для меня важно, чтобы мы заняли место, которое подобает такому клубу, как «Локомотив».

– Ты понимаешь, что сейчас результат команды в некоторой степени зависит именно от тебя? Ощущаешь себя лидером?

– Результат команды не может зависеть от одного игрока – это раз. Я чувствую себя игроком, который приносит пользу команде сейчас и хочет приносить ее в дальнейшем. Да, у меня есть определенный статус в команде, авторитет в раздевалке тоже присутствует. До того, как один человек показывает свой класс, очень много людей делают свою работу: отнимают, отдают передачи…