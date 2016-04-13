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  • Стоимость билетов на матчи между «Зенитом» и «Спартаком» не будет превышать 1000 рублей

Стоимость билетов на матчи между «Зенитом» и «Спартаком» не будет превышать 1000 рублей

13 апреля 2016, 16:22
16

«Зенит» и «Спартак» подписали документ о регулировании стоимости билетов для болельщиков обеих команд.

Напомним, ранее фанаты красно-белых пожаловалось на высокую цену билетов на предстоящий матч чемпионата России с петербургским клубом, после чего министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что принял во внимание заявление болельщиков.

«Оба клуба подписали документ, согласно которому цены на билеты для болельщиков выездной команды не будут превышать 1000 рублей в ближайшие два года. ФК «Зенит» уже передал «Спартаку» билеты на предстоящий матч для их реализации в Москве. Цена билета – 1000 рублей», – сказали в пресс-службе «Зенита».

Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в суббота 16 -го апреля в 19.30 мск.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (16)
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Каратель помойников
1460554645
барыжные бомжи
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Zeff
1460560014
Ехать в Питер, чтобы посмотреть разгром любимого Спартака, да ещё деньги за это платить. Зачем? Лучше купите по пакетику желудей и сидите у телевизора.
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шеффилд таун
1460561709
И этого много !!!
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REDWHITE_
1460562110
ТЕПЕРЬ БОМЖАРЫ УБЬЮТСЯ ОТ ЗЛОСТИ)
Ответить
ДМИТРИЙ202020
1460566689
норм
Ответить
BAIv
1460570394
смешная страна раз маскоским жажравшимся и цены снизили муДко точно на подсосе и фиДуна, шлюпка продажная
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Apocalypse
1460618938
Это ппц. Зато на другие сектора билеты от 4300₽ сейчас. Они с дубу рухнули реально.
Ответить
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