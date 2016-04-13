Стоимость билетов на матчи между «Зенитом» и «Спартаком» не будет превышать 1000 рублей

«Зенит» и «Спартак» подписали документ о регулировании стоимости билетов для болельщиков обеих команд.

Напомним, ранее фанаты красно-белых пожаловалось на высокую цену билетов на предстоящий матч чемпионата России с петербургским клубом, после чего министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что принял во внимание заявление болельщиков.

«Оба клуба подписали документ, согласно которому цены на билеты для болельщиков выездной команды не будут превышать 1000 рублей в ближайшие два года. ФК «Зенит» уже передал «Спартаку» билеты на предстоящий матч для их реализации в Москве. Цена билета – 1000 рублей», – сказали в пресс-службе «Зенита».

Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в суббота 16 -го апреля в 19.30 мск.