Раи: «У «ПСЖ» есть потенциал победить в Манчестере»

Бывший капитан «ПСЖ» Раи уверен, что у французского клуба есть все шансы на то, чтобы обыграть «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы все надеялись, что «ПСЖ» не пропустит в первом матче. Я уверен в одном: парижане будут создавать моменты в ответном поединке. Это высококлассная команда, которая способно угрожать воротам «Сити», даже когда играет на выезде.

Прежде всего парижанам нужно найти правильный баланс между активной игрой в атаке и надежными действиями в обороне, ведь нужно забить и при этом не пропустить, особенно во время контратак. У «ПСЖ» есть потенциал одержать победу в Манчестере», – сказал Раи.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.