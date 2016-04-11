Глушаков: «В последнее время тренерский штаб «Спартака» менялся часто, но результата это не приносило»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

«О «Спартаке» всегда пишут и говорят вне зависимости от результатов. Мы к этому привыкли и не обращаем на все это внимание, выполняя свою работу. Итоговое решение принимает руководство, в наших разговорах нет никакого смысла.

Мне и другим ребятам приятно работать с Дмитрием Анатольевичем и его тренерским штабом. Получаем удовольствие от каждого занятия. В последнее время тренерский штаб команды менялся часто, но результата это не приносило... Опять же, решение по итогам сезона примет руководство, не важно, что скажу я», – заявил Глушаков.