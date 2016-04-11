Дзюба: «В трамвае был только один заяц, которого мы не успели накрыть»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поработал кондуктором на трамвайном маршруте в Петербурге в рамках благотворительного проекта «Давай-давай».

«Это было ни на что не похоже! Работали экспромтом. Хорошо, что я попал в пару с отличным кондуктором Владимиром, у него прекрасное чувство юмора. Поначалу было непривычно, очень много людей. В этом деле очень нужна внимательность, чтобы запомнить всех, кто в салоне. Но в целом все прошло хорошо. Был, кажется, только один заяц, которого мы не успели накрыть, но негодяй проехал только одну остановку. Ну ничего, еще поймаем!»,– поделился впечатлениями Дзюба.

Ранее в этом проекте принимали участие Юрий Лодыгин, который работал экскурсоводом в Эрмитаже; Данни, ставший на время парикмахером; и Халк, который станцевал на Невском.