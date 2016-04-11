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  • Дзюба: «В трамвае был только один заяц, которого мы не успели накрыть»

Дзюба: «В трамвае был только один заяц, которого мы не успели накрыть»

11 апреля 2016, 19:00
8

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поработал кондуктором на трамвайном маршруте в Петербурге в рамках благотворительного проекта «Давай-давай».

«Это было ни на что не похоже! Работали экспромтом. Хорошо, что я попал в пару с отличным кондуктором Владимиром, у него прекрасное чувство юмора. Поначалу было непривычно, очень много людей. В этом деле очень нужна внимательность, чтобы запомнить всех, кто в салоне. Но в целом все прошло хорошо. Был, кажется, только один заяц, которого мы не успели накрыть, но негодяй проехал только одну остановку. Ну ничего, еще поймаем!»,– поделился впечатлениями Дзюба.

Ранее в этом проекте принимали участие Юрий Лодыгин, который работал экскурсоводом в Эрмитаже; Данни, ставший на время парикмахером; и Халк, который станцевал на Невском.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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koli4ka
1460391693
По моему это самое его место- КАНДУХТОР *давай-дави*
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Ден61
1460392583
После завершения карьеры,его будут ждать в АТП.
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андрей андреев
1460393679
негодяй проехал только одну остановку Жил бы ты в нормальной стране ,платил бы налоги 570 % и этот "негодяй" платил бы за 1 остановку
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Kano
1460395877
1 остановка не страшно.
Ответить
С-Пб on-line
1460447308
В Питере одну остановку можно проехать не оплачивая проезд
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460451292
Ничуть не удивлюсь, если выяснится, что тот дЗаяц был в под два метра ростом и действительно проехал всего лишь одну остановку.
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vladimir-7
1460478684
Будущая работа Дзюбы после ухода Халка.
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