Гендиректор «Динамо»: «Уверены, что сотрудничество с Мендешем позволит клубу выйти на новый уровень»

«Динамо» официально подтвердило подписание договора о сотрудничестве с португальским агентом Жорже Мендешем, который будет исполнять в клубе роль консультанта по трансферным вопросам. Генеральный директор бело-голубых Сергей Сысоев выразил уверенность, что данный шаг поспособствует выходу клуба на новый уровень.

«У «Динамо» большой опыт взаимодействия с компаниями Жорже Мендеша. Были и периоды активизации, и некоторого приостановления сотрудничества. Сейчас же мы подошли к тому моменту, когда понимаем, что нам необходим партнер в Европе, который бы помогал клубу развиваться. Здесь не только вопрос с приглашением потенциальных новичков, но речь идет и об обратном процессе.

Наша молодежь должна видеть тот путь, который надо пройти, чтобы перейти в сильнейшие зарубежные клубы. Это важное направление для футболистов и для нас, ведь «Динамо» существует в новых экономических условиях, связанных с требованиями финансового фейр-плей УЕФА. Мы делаем ставку на нашу молодежь, на ее развитие. Но при этом являемся частью футбольного мира, планируем приглашать молодых, мотивированных, перспективных игроков из-за рубежа.

Имя Мендеша связывают только с дорогостящими звездами? Во-первых, у его компании соглашения с самыми разными футболистами – как уже состоявшимися звездами, так и с талантливыми, но еще не раскрученными игроками. Вспомним хотя бы пример Данни, который стал игроком сборной Португалии уже в «Динамо». Во-вторых, мы говорим о долгосрочном сотрудничестве, а не только о ближайшем трансферном окне.

У нас есть стратегия развития, в следующем году мы возвращаемся на реконструированный стадион в Петровском парке, ожидаем подъем интереса к футболу в стране в преддверии ЧМ-2018. Мы должны быть готовы к выходу на новый уровень, соглашение с компаниями Жорже Мендеша – один из шагов в данном направлении. Наша главная цель – возвращение в еврокубки, игра на достойном европейском уровне», – сказал Сысоев.