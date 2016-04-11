Селюк: «Сотрудничество «Динамо» с Мендешем – это полный идиотизм!»

Агент Дмитрий Селюк выразил полное недоумение в связи подписанием меморандума о сотрудничестве между «Динамо» и португальским агентом Жорже Мендешем.

– Это полный идиотизм! Я ведь очень хорошо знаю Мендеша и всю его португальскую братию. Полная глупость для «Динамо"!

– Почему?

– Почему россияне так раболепствуют перед иностранцами? Два раза он приехал в Россию с Криштиану Роналду, и теперь все двери перед ним открыты. Что это такое? Чем руководствуется московский клуб? Тот же Мендеш «хлопнул» москвичей на 89 миллионов.

– Поясните, пожалуйста.

– Так он привез всю свору своих неходячих – от Манише до… При Федорычеве. Тогда Семин был тренером, у него спросите. Мендеш не особо разбирается в футболе. Но хороший продавец. Умеет втереться в доверие. Бело-голубые все это «съели». А результата не было!

– А как же Данни?

– Так вот Данни он и не оценил. Мендеш в этом футболисте ничего не видел, потому и запихнул его в «Динамо"! Продал его за 1,5 миллиона, думая, что тот никакой! Вот вам вся его сущность.

– Резко вы о нем…

– Я привык говорить правду. Сейчас слышу, что «Динамо» будет консультировать не Мендеш, а его брат. А почему не бабушка? Ну что за бред! Я прекрасно знаю, как работает этот агент. Рассказать?

– Давайте.

– От него же отказалось «Депортиво». Потом он развалил «Валенсию». Полный коллапс. Наприводил туда португальцев. Втюхал португальцев в «Монако» и полностью контролирует этот клуб. В Лиге чемпионов эта команда больше играть не будет, вот увидите! Хороших исполнителей он в «Динамо» не приведет.

– Ждать в «Динамо» опять наплыва португальцев?

– Однозначно. Или бразильцев. Португалоговорящих.

– Кому выгодно это в «Динамо"?

– Если бы я знал. Для меня это загадка. Клуб опять наступает на те же грабли. Зачем «Динамо» Мендеш? Чтобы два раза сфоткаться с Криштиану Роналду? До добра это сотрудничество не доведет. Скоро все закричат «караул"!