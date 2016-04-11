Карасев: «ФИФА может простить ошибки на поле, но не внешний вид и незнание английского»

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился тем, каким качествами должен обладать судья для получения назначений на крупные международные турниры.

«Иногда тебе могут простить какие-то ошибки на поле. Мы все люди – я могу ошибиться, не назначить 11-метровый. Но сейчас не прощается внешний вид и незнание английского.

Сейчас нет ни одного арбитра, у которого не то, что лишнего веса – лишнего жира нет. Потому что специальным аппаратом меряют процент подкожного жира, рассчитывают процент по отношению к массе тела», – приводит слова Карасева «Российская газета».

Стоит отметить, что в текущем сезоне 36-летний Карасев поработал на пяти матчах Лиги чемпионов, в том числе в плей-офф.