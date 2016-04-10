Болельщики «Спартака» могут получить компенсацию от РФС за затраты на выездной матч с «Зенитом»

Руководитель Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что болельщики «Спартака» могут получить частичную компенсацию средств, потраченных на билеты на выездной поединок 24-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«Все будет решаться вплоть до того, что если Виталию Мутко не удастся договориться с клубами, то РФС субсидирует разницу, чтобы для болельщиков «Спартака» эти билеты были по адекватным ценам, либо вовсе союз выкупит секторы и отдаст их бесплатно «Фратрии».

Решение этого вопроса будет завтра-послезавтра», – сказал Шпрыгин.

Напомним, ранее объединение спартаковских болельщиков направило заявление в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС с просьбой разрешить ситуацию с высокими ценами на билеты (1800-2400 рублей) на матч в Санкт Петербурге.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится 16-го апреля в городе на Неве.