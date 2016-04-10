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Орлов: «Дзюба как Болт, с улыбкой бегущий стометровку»

10 апреля 2016, 17:01
2

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который преодолел отметку в 100 голов за карьеру.

«Дзюба идет по возрастающей: он в этом сезоне забил уже 25 мячей во всех турнирах. Артем в прекрасном настроении, он одухотворен! Вспомните, с какой улыбкой бежит стометровку Усэйн Болт. У Дзюбы сейчас такое же состояние, как раз оно и нужно для достижения целей. Мы все, безусловно, хотим, чтобы у Артема и дальше так получалось, особенно на чемпионате Европы», – сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (2)
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порт
1460299762
А кокорин как гайка.
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апоголлл
1460322912
ну если-бы он еще и бегал было-бы нормально.за него же халк отрабатывает
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