Орлов: «Дзюба как Болт, с улыбкой бегущий стометровку»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который преодолел отметку в 100 голов за карьеру.

«Дзюба идет по возрастающей: он в этом сезоне забил уже 25 мячей во всех турнирах. Артем в прекрасном настроении, он одухотворен! Вспомните, с какой улыбкой бежит стометровку Усэйн Болт. У Дзюбы сейчас такое же состояние, как раз оно и нужно для достижения целей. Мы все, безусловно, хотим, чтобы у Артема и дальше так получалось, особенно на чемпионате Европы», – сказал Орлов.