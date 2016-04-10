Мутко: «Письмо болельщиков «Спартака» по поводу цен на билеты на матч с «Зенитом» я принял во внимание»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что принял во внимание письмо обращенное к нему объединением болельщиков московского «Спартака» «Фратрия». Напомним, что фанаты красно-белых оказались недовольны высокими ценами на билеты на встречу 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» и подготовили по этому поводу обращения в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России.

«Я действительно получил письмо от болельщиков «Спартака» и принял его во внимание», – заявил Мутко.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».