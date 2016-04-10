Моуринью возглавит «МЮ», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал все еще может сохранить свою должность в следующем сезоне. Сообщается, что клуб намерен прибегнуть к услугам португальского специалиста Жозе Моуринью лишь в том случае, если в нынешнем сезоне «красные дьяволы» финишируют не выше пятого места.

Об этом было сказано агенту португальца, Жорже Мендешу, который в начале недели связывался с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом. Также было уточнено, что в контракте ван Гаала имеется пункт, согласно которому неустойка за его увольнение будет меньше в случае непопадания в Лигу чемпионов.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте в турнирной таблице с 53 очками. «Манчестер Сити», занявший место на одну позицию выше, имеет в своем активе 54 очка.