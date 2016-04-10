Ван Гаал: «Попадание в Лигу чемпионов помогло бы мне в трансферных переговорах летом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился размышлениями о летней трансферной кампании.

«Возможность играть в Лиге чемпионов очень важна для футболистов, но я думаю, что «Манчестер Юнайтед и без того привлекателен для игроков.

Попадание в Лигу чемпионов помогло бы мне в переговорах летом – это всегда помогает. Но хочу заметить, что «Манчестер Юнайтед» – это большой клуб, и наши зарплаты здесь столь высоки, что футболисты и так пойдут сюда», – сказал ван Гаал.