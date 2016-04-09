Бебето: «Как-то застал в Москве мороз в минус 25. Ничего, выжил!»

Бывший нападающий сборной Бразилии Бебето заявил, что зимние морозы являются тем, с чем, по его мнению, в первую очередь ассоциируется Россия.

– С чем в первую очередь у вас ассоциируется Россия?

– С холодом – однозначно, особенно зимой. Это вообще не обсуждается.

– Погода у нас сейчас совсем не бразильская...

– Да уж, холодновато. Но это скорее испытание для Роберто – я-то как-то застал в Москве мороз в минус 25 – и ничего, выжил! Можно сказать, что я человек, к холоду привыкший, потому что в свое время поколесил по Европе с «Депортиво».