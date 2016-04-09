Самедов: «Третье место – не предел для нас»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов оценил турнирные перспективы своей команды.

«Нормальное состояние и у меня, и у команды. Очень рады, что добыли необходимые три победы в последних трех турах. Слава богу, идем хорошим темпом. Теперь думаем о том, что будет дальше. Впереди непростые матчи, но вместе с тем интересные. К «Крыльям» готовимся самым серьезным образом.

Место «Локомотива» в турнирной таблице? Думаю, мы можем добиться и большего. Но заглядывать вперед не хочется. Смотрим только на себя. Понимаем, что ситуация в турнирной таблице напряженная, претендентов на высокие места много. В этой конкуренции победит тот, у кого крепче нервы и прочнее запас», — сказал хавбек.