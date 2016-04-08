Горелов: «Акинфеев отлично играл в атаке»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Горелов рассказал о том, как вратарь армейцев Игорь Акинфеев проявлял себя в молодости. Напомним, что сегодня голкиперу исполнилось 30 лет.

«Игорь 1986 года рождения, но вначале занимался с ребятами на два года старше. Павел Григорьевич Коваль его посмотрел и взял в свою группу: талант Акинфеева бросался в глаза. Сейчас иногда общаемся с ребятами из других годов, и все в один голос твердят: уже в детстве у него были заметны задатки топ-вратаря.

Акинфеев был не самым рослым, но очень прыгучим. На линии уверенно себя чувствовал. А бежал быстрее нападающих! Однажды даже в атаке сыграл. В спарринге на сборах при счете 3:0 или 4:0 тренер выпустил Игоря в поле. Не помню, забил ли он гол, но сыграл достойно. Развития эксперимент не получил, поскольку в рамке Акинфеев был нужнее команде. Да и ему в своей штрафной комфортнее было, чем в чужой.

Говорят, у него такой статус – первый номер сборной, капитан ЦСКА. Но наши отношения какими были, такими и остались. Никогда не замечал за ним высокомерия или других симптомов звездной болезни», — сказал Горелов.