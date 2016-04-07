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«Зенит»: «Цены на билеты на матч со «Спартаком» не противоречат регламенту РФПЛ»

7 апреля 2016, 21:07
12

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала намерение объединения болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратиться в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России из-за высоких цен на билеты на матч 24 тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак».

«Принципы формирования цен в рамках билетной программы на матч «Зенит» – «Спартак» не противоречат регламенту РФПЛ. Аналогичные места для спартаковских болельщиков на 5 – 6-м секторах и болельщиков «Зенита» на или 3-м и 4-м секторах «Петровского» стоят одинаково. Отметим также, ценовая политика клуба подразумевает индивидуальный подход к каждому домашнему матчу «Зенита», – сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (12)
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Каратель помойников
1460077560
ну что тут скажешь,алчные бомжи да и только
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APchelov
1460105616
Москва жалуется на цены! ))) Ачуметь!!!
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koka7751
1460122130
Пускай приедут с такими ценами на матч в любой провинциальный город, они там ни одного человека не увидят на трибуне. Это четвертая часть месячной зарплаты, а детей потом чем кормить?
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