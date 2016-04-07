«Зенит»: «Цены на билеты на матч со «Спартаком» не противоречат регламенту РФПЛ»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала намерение объединения болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратиться в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России из-за высоких цен на билеты на матч 24 тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак».

«Принципы формирования цен в рамках билетной программы на матч «Зенит» – «Спартак» не противоречат регламенту РФПЛ. Аналогичные места для спартаковских болельщиков на 5 – 6-м секторах и болельщиков «Зенита» на или 3-м и 4-м секторах «Петровского» стоят одинаково. Отметим также, ценовая политика клуба подразумевает индивидуальный подход к каждому домашнему матчу «Зенита», – сообщили в пресс-службе питерского клуба.