Симонян: «Не понимаю спортсменов, которые принимают допинг»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян дал свой комментарий по поводу появившейся информации о том, что в нескольких допинг-тестах игроков женской сборной России был обнаружен мельдоний.

«Честно, не знаю о ситуации в женской сборной. Не понимаю тех, кто принимает допинг. Это нечестно по отношению к своему сопернику. Выходи и борись с ним честно. Во всех видах спорта ловят кого-то. Надо искоренить употребление запрещенных препаратов, каленым железом выжечь. В мое время мы играли, и нам никаких препаратов не давали», – сказал Симонян.