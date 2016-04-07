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  • Симонян: «Не понимаю спортсменов, которые принимают допинг»

Симонян: «Не понимаю спортсменов, которые принимают допинг»

7 апреля 2016, 20:16
5

Первый вице-президент РФС Никита Симонян дал свой комментарий по поводу появившейся информации о том, что в нескольких допинг-тестах игроков женской сборной России был обнаружен мельдоний.

«Честно, не знаю о ситуации в женской сборной. Не понимаю тех, кто принимает допинг. Это нечестно по отношению к своему сопернику. Выходи и борись с ним честно. Во всех видах спорта ловят кого-то. Надо искоренить употребление запрещенных препаратов, каленым железом выжечь. В мое время мы играли, и нам никаких препаратов не давали», – сказал Симонян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Симонян Никита
Комментарии (5)
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sprint5
1460051882
а без этого современный спорт не может
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koli4ka
1460053579
Никита Палыч, а помнится в СССР ни секса ни допингов то и не было...
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nemolod
1460054781
В ваше время играли за честь клуба,страны для людей,а сейчас за немалые деньги да еще и просто плохо!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1460055906
Когда за допинг не сажают . а дарят квартиры с машинами , почему бы не пытаться. Когда у Мутко спросили , будут ли наказывать спортсменов пойманных на допинге , то он ответил-- зачем расстраивать ребят , их и так уже наказали , лишив медалей.
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Psih86
1460058429
Профи спорт без допинга не возможен и его принимают все,а в Ваше время пешком ходили,а сейчас по 40-50 игр за сезон,нагрузки на пределе человеческих возможностей,ни важно футбол или плавание итд
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