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Фанаты «Спартака» готовят запрос в РФС и Роспотребнадзор в связи с высокими ценами на билеты на матч с «Зенитом»

7 апреля 2016, 18:06
25

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намеревается обратиться в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России из-за цен на билеты на матч 24 тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак».

«16 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч чемпионата России «Зенит» – «Спартак». Цены на билеты на эту игру для болельщиков красно-белых составляют от 1800 до 2400 рублей. При этом игра со «Спартаком» для «Зенита» относится к той же ценовой категории, например, что и матч с ЦСКА. Разница же в стоимости билетов на эти игры составляет минимум вдвое (билет на трибуну ЦСКА стоил 900 рублей). При такой цене многие болельщики столичного клуба не смогут позволить себе попасть на футбол, учитывая расходы на транспорт до Санкт-Петербурга.

«Фратрии», как организации болельщиков «Спартака, непонятен подобный принцип формирования цен на билеты на игры одной ценовой категории. Желание «Зенита» заработать на болельщиках самого посещаемого клуба страны понятно, но оно возмущает своей неадекватностью.

Со своей стороны «Фратрия» предпримет все действия для рассмотрения действий ФК «Зенит» в указанной части и защиты прав болельщиков «Спартака». Нами, как основной организации болельщиков «Спартака», будут подготовлены соответствующие запросы в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России», – говорится в заявлении на сайте «Фратрии».

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (25)
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EFR
1460042458
охренели!!!!2400 на боковушку??Да идите к черту!!!На Лигу Чемпионов билет дешевле
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grand-igor
1460044444
зениту надо затраты на новый стадион отбивать
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sergey_86-76
1460046079
все делают для заполняемости трибун. потом удивляются, почему люди дома смотрят футбик.
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Taps
1460046241
Как можно болеть за такой отстойный клуб как "Спартак" ?
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Диктор
1460047036
Ну так это же бомжи-что с них взять то................фу смердит.
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Black Giz
1460048937
Если это так, то надо как-то решать проблему. Это в корне не правильно.
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alp
1460053697
дак никто ж не заставляет.. не можешь себе позволить билет - сиди дома.
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koka7751
1460053746
Газпром перекрывает цену на нефть для Укропов!
Ответить
Tri
1460058175
Так спамовские фаны там всё загадят и переломают, вот и цены такие, компенсация на ремонт.
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lange
1460059569
Сдайте бутылки, нищеброды, на билет должно хватить)
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