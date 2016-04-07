Фанаты «Спартака» готовят запрос в РФС и Роспотребнадзор в связи с высокими ценами на билеты на матч с «Зенитом»

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намеревается обратиться в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России из-за цен на билеты на матч 24 тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак».

«16 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч чемпионата России «Зенит» – «Спартак». Цены на билеты на эту игру для болельщиков красно-белых составляют от 1800 до 2400 рублей. При этом игра со «Спартаком» для «Зенита» относится к той же ценовой категории, например, что и матч с ЦСКА. Разница же в стоимости билетов на эти игры составляет минимум вдвое (билет на трибуну ЦСКА стоил 900 рублей). При такой цене многие болельщики столичного клуба не смогут позволить себе попасть на футбол, учитывая расходы на транспорт до Санкт-Петербурга.

«Фратрии», как организации болельщиков «Спартака, непонятен подобный принцип формирования цен на билеты на игры одной ценовой категории. Желание «Зенита» заработать на болельщиках самого посещаемого клуба страны понятно, но оно возмущает своей неадекватностью.

Со своей стороны «Фратрия» предпримет все действия для рассмотрения действий ФК «Зенит» в указанной части и защиты прав болельщиков «Спартака». Нами, как основной организации болельщиков «Спартака», будут подготовлены соответствующие запросы в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России», – говорится в заявлении на сайте «Фратрии».