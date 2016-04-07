Левников: «Вариант приглашения иностранных арбитров на топовые матчи РФПЛ не рассматривается»

Глава судейского комитета РФС Николай Левников рассказал о том, как он относится к идее возвращения практики приглашения иностранных бригад арбитров на топовые матчи российского чемпионата.

«Судейский комитет отрицательно относится к этому предложению. Опыт, когда мы приглашали иностранных арбитров, дал негативный эффект. Он затормозил развитие российских рефери, снизил имидж нашего судейства. И иностранные арбитры, которые приезжали в Россию, показали, что судят не лучше. Я уверен, что департамент судейского инспектирования тоже поддержит нашу позицию. Поэтому мы не рассматриваем такой вариант», – заявил Левников.