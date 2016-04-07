В Самаре появится стадион с искусственным газоном

Финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров рассказал о том, что в ближайшее время на стадионе «Металлург» может быть уложен искусственный газон.

«Скорее всего, будем стелить искусственное поле. Обсуждаем подобную идею, ищем поставщика. Понимаем, что с нынешним полем проблемы могут возникать постоянно – в нем изначально были заложены конструктивные недостатки. И приходится проводить стахановские работы, чтобы газон находился в норме.

Пока это не 100-процентное решение. Рассматриваем вариант и натурального газона. Определимся в течение двух недель.

На наш выбор влияет чемпионат мира 2018 года – у нас будет новый стадион с прекрасным полем, плюс еще две тренировочные площадки. Поэтому логично, если у нас будет искусственное поле с подогревом, которое можно будет использовать в любое время года.

Двухмесячного перерыва между чемпионатами хватит, чтобы успеть провести все необходимые работы. Как при первом варианте, так и при втором. Дренажная система у нас работает хорошо. Плохо функционирует верхний слой, который не пропускает осадки», – рассказал Поваров.

Напомним, что «Крылья Советов» смогут принять московский «Локомотив» в рамках 23-го тура чемпионата России в Самаре на своем домашнем стадионе «Металлург» после проведенной инспекции комиссии РФПЛ и РФС.