«ПСЖ» – «Манчестер Сити». Харт выйдет на поле после травмы

Стали известны составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити», в которых команды начнут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что место в воротах манкунианцев займет восстановившийся от травмы Джо Харт.
«ПСЖ»: Трапп, Орье, Силва, Луис, Максвелл, Рабьо, Матюиди, Мотта, Ди Мария, Ибрагимович, Кавани.
«Манчестер Сити»: Харт, Клиши, Мангала, Отаменди, Санья, Фернандо, Фернандиньо, Силва, Де Брюйне, Навас, Агуэро.
Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» начнется в 21:45 по московскому времени.
Источник: Бомбардир.ру