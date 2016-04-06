Полиция обыскала офис УЕФА в связи с «панамскими документами»

Швейцарская полиция провела обыск в штаб-квартире УЕФА в связи с упоминанием бывшего генерального секретаря организации Джанни Инфантино в скандале с панамскими офшорами.

Сообщается, что 2006 году Инфантино подписал контракт о продаже прав на телетрансляции матчей Лиги чемпионов в Южной Америке двум бизнесменам, которые обвиняются в коррупции и мошенничестве.

При обыске полиция изъяла документы о деталях этого контракта. УЕФА подтвердил факт обыска, однако отрицает любые нарушения со стороны своих должностных лиц. Организация намерена оказывать следствию полное содействие.

Напомним, сейчас Инфантино является президентом ФИФА.