«Крылья Советов» примут «Локомотив» на «Металлурге»

«Крылья Советов» смогут принять московский «Локомотив» в рамках 23 тура чемпионата России в Самаре на своем домашнем стадионе «Металлург». Такое решение было принято РФС после того, как Самару с инспекцией посетила совместная комиссия РФПЛ и РФС по допуску футбольных полей для проведения матчей ЧР. Сообщается, что члены комиссии осмотрели стадион и провели тщательную проверку состояния газона.

Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» состоится 11 апреля, начало встречи запланировано на 18:00 по МСК.