Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мещеряков: «Бюджет «Локомотива» почти в три раза меньше, чем у «Зенита», а играем примерно одинаково»

Мещеряков: «Бюджет «Локомотива» почти в три раза меньше, чем у «Зенита», а играем примерно одинаково»

5 апреля 2016, 15:39
10

Председатель совета директоров московского «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков сравнил бюджеты «Зенита» и железнодорожников.

«Бюджет «Локо» в последние 3 года в рублях не меняется. По моим скромным прикидкам, это почти в три раза меньше, чем у «Зенита». Ну, а если мы играем примерно на одинаковых позициях, то, значит, играем не так плохо. Дело не в деньгах, а в том, как ты их используешь. Дело в менеджменте. Все решает сила менеджмента, прозорливость тренера и самоотдача игроков», – заявил Мещеряков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZENIT GOAL
1459863525
Даже лучше.
Ответить
APchelov
1459865518
Это он решил так похвастать, мол какие мы крутые) Ребята, дай вам Бог, в пятёрку попасть. Там и говорите о своих успехах. А чемпион у нас пока что Зенит из Питера
Ответить
black_spirit
1459865788
Бюджет Ростова вообще минусовой, а в таблице первые.
Ответить
KuPe4iK
1459867876
примерно одинаково» понятие растяжимое....Когда последний разок чемп выиграли?Или что то в этом роде?
Ответить
kirill_22871
1459873747
"Ну, а если мы играем примерно на одинаковых позициях" Локомотив чемпионом в 2004 последний раз становился, а в лиге чемпионов я ваще не помню когда они играли, а зенит 4 раза чемпионат выйграл и кубок УЕФА. Я не могу понять где тут одинаковые позиции?
Ответить
alp
1459876297
очень хочется посмотреть на локо, играющее на 3 фронта )) и где бы он оказался сейчас, будь играй оно Зенитовский календарь.
Ответить
ReFa63
1459880104
Бред какой то,... че несет ....
Ответить
Diesel133
1459892740
блин, ну что за бред сколько чемпионств за последние годы у Зенита, и сколько у Локо? когда мы последний раз в ЛЧ играли? капец у меня с таких заявлений бомбит едва ли с такими "умными" руководителями что-то выиграем, кроме кубка России раз в 10 лет!
Ответить
Главные новости
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
1
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
9
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
121
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+