Мещеряков: «Бюджет «Локомотива» почти в три раза меньше, чем у «Зенита», а играем примерно одинаково»

Председатель совета директоров московского «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков сравнил бюджеты «Зенита» и железнодорожников.

«Бюджет «Локо» в последние 3 года в рублях не меняется. По моим скромным прикидкам, это почти в три раза меньше, чем у «Зенита». Ну, а если мы играем примерно на одинаковых позициях, то, значит, играем не так плохо. Дело не в деньгах, а в том, как ты их используешь. Дело в менеджменте. Все решает сила менеджмента, прозорливость тренера и самоотдача игроков», – заявил Мещеряков.