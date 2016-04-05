В сентябре «Зенит-Арена» может принять тестовый матч

В понедельник и вторник в рамках третьего операционного визита по подготовке стадионов чемпионата мира-2018 совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» посетила Санкт-Петербург.

«Выполнен огромный объем работ, мы увидели прогресс. Это будет один из лучших стадионов. Уверены, что он будет готов к Кубку конфедераций. Мы удовлетворены гарантиями от местного правительства по проблеме с трафиком. Еще одна задача визита – согласовать наши требования по безопасности с местными властями», – отметил директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит.

Вице-губернатор города Игорь Албин, в свою очередь, рассказал о возможных сроках сдачи стадиона «Зенит-Арена» в эксплуатацию.

«Мы оцениваем высокую степень готовность города к двум предстоящим турнирам. Мы преодолели критический момент при строительстве. В сентябре сможем провести тестовый матч, а осенью полностью завершить строительство», – сообщил Албин.

Напомним, что с 17 июня по 2 июля 2017 года в России пройдет Кубок Конфедераций. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.