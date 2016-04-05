Месси: «По-человечески мы с Роналду нравимся друг другу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что между ним и форвардом «Реала» Криштиану Роналду существуют хорошие отношения.

«Наше соперничество создано прессой. Как игроки мы уважаем друг друга, а по-человечески мы друг другу нравимся.

Я не соревнуюсь с Криштиану и уверен, что он не соревнуется со мной. Моя единственная цель – это успех моих команд, все остальное – выдумки. Я уже говорил, что личные рекорды не имеют решающего значения.

Конечно, признание – это приятно, но успех «Барселоны» и Аргентины для меня важнее всего», – сказал Месси.