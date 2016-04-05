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Месси: «По-человечески мы с Роналду нравимся друг другу»

5 апреля 2016, 01:58
6

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что между ним и форвардом «Реала» Криштиану Роналду существуют хорошие отношения.

«Наше соперничество создано прессой. Как игроки мы уважаем друг друга, а по-человечески мы друг другу нравимся.

Я не соревнуюсь с Криштиану и уверен, что он не соревнуется со мной. Моя единственная цель – это успех моих команд, все остальное – выдумки. Я уже говорил, что личные рекорды не имеют решающего значения.

Конечно, признание – это приятно, но успех «Барселоны» и Аргентины для меня важнее всего», – сказал Месси.

Источник: The Sun
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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msbleff
1459811072
да я уверен,что на многих светских тусовках они вместе бывают
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Kybik-Pybik
1459812008
Конечно что бы Месси с Роналду не говорили, но это противостояние находится просто на подсознательном уровне!!! Они породили друг-друга, они не могут друг без друга... они как + и -, как инь&янь, как альфа и омега!))) Абсолютно разные и в то время от успехов и результатов одного зависит другой! Мне очень интересно что было бы если они играли б в одной команде (скажем в Лестер) ?!?! Это команда или была бы просто не проходной с результативностью 200 голов за сезон, или просто провальной. Вот такой полуночный бред=)
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zadira56
1459822133
Переходи в наш чемпионат. Мы тебе устроим соревнование с Павлюченко)
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SERG63
1459828854
Лео умница!!Респект и Уважуха обоим!
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y-ago
1459834310
Два великих футболиста, абсолютно разных по стилю и одни из лучших в мировом футболе!
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тигрик
1459836661
Молодец, очень достойно! Жалко ваши фаны такие хейтеры, иногда мне их по человечески жаль...несут такую чушь, что невольно сомневаешься, а есть ли у этого человека мозги
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