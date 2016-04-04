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  • Антигомофобная организация заступилась за Роналду и осудила «Барселону»

Антигомофобная организация заступилась за Роналду и осудила «Барселону»

4 апреля 2016, 23:15
5

Испанская организация по надзору за проявлениями гомофобии осудила поведение болельщиков «Барселоны» во время матча 31-го тура Примеры против «Реала» (1:2).

Организация направила жалобу в государственную комиссию по противодействию насилию в спорте, поводом для которой послужили гомофобные выкрики фанатов «Барселоны» в адрес Криштиану Роналду.

«Подобные действия должны быть наказаны в соответствии с законом о спорте, который вступил в силу в 2007 году.

В последние годы футболисты и судьи не единожды становились жертвами гомофобных оскорблений. Однако на сегодняшний день не предпринято никаких мер противодействия, которые показали бы, что такое поведение неприемлемо. Гомофобии не место в испанском футболе.

Этим оскорблениями подвергаются в том числе и люди, которые не являются гомосексуальными. Тем не менее эта тема становится почвой для унижений и оскорблений», – прокомментировал эту ситуацию глава организации по надзору за проявлениями гомофобии Франсиско Рамирес.

Кроме того, Рамирес осудил «Барселону», назвав позицию клуба по этому вопросу лицемерной.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Реал Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Diesel133
1459803944
"организация по надзору за проявлениями гомофобии" по-моему, сам факт существования такой организации - это финиш..
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1459804220
"Этим оскорблениями подвергаются в том числе и люди, которые не являются гомосексуальными". При таком построении предложения в корне неверно называть людей гомосексуальными или футбольными. Они просто являются (или не являются) гомосексуалистами и футболистами. Еще и ко второму слову прилипла лишняя буковка.
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El_Chori
1459815337
п*доры
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кто там
1459871980
лишний раз доказывает что за барсу топят большинство школоло и неадекватные. в минуту молчания в честь их великого бывшего игрока показывать свой аутизм (про который и так многие знают) оскорбляя игрока соперника, который к слову не комментировал свою сексуальную принадлежность это край ущербности. хотя что болельщики если в команде такие же, чего стоит твитераст пике. А КриРо молодец, забил мяч на зло дурачкам:)
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