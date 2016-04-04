Антигомофобная организация заступилась за Роналду и осудила «Барселону»

Испанская организация по надзору за проявлениями гомофобии осудила поведение болельщиков «Барселоны» во время матча 31-го тура Примеры против «Реала» (1:2).

Организация направила жалобу в государственную комиссию по противодействию насилию в спорте, поводом для которой послужили гомофобные выкрики фанатов «Барселоны» в адрес Криштиану Роналду.

«Подобные действия должны быть наказаны в соответствии с законом о спорте, который вступил в силу в 2007 году.

В последние годы футболисты и судьи не единожды становились жертвами гомофобных оскорблений. Однако на сегодняшний день не предпринято никаких мер противодействия, которые показали бы, что такое поведение неприемлемо. Гомофобии не место в испанском футболе.

Этим оскорблениями подвергаются в том числе и люди, которые не являются гомосексуальными. Тем не менее эта тема становится почвой для унижений и оскорблений», – прокомментировал эту ситуацию глава организации по надзору за проявлениями гомофобии Франсиско Рамирес.

Кроме того, Рамирес осудил «Барселону», назвав позицию клуба по этому вопросу лицемерной.