«Крылья Советов» могут сыграть с «Локомотивом» в Самаре

«Крылья Советов» могут получить разрешение на проведение матча 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» на своем домашнем стадионе «Металлург». Об этом рассказал финансовый директор самарского клуба Игорь Поваров после визита на стадион совместной комиссии РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей.

«Сегодня комиссия просто взяла ряд проб, провела тесты, а результат будет завтра. Положительная динамика налицо, видно, что проведено много работы. Это не только с наших слов, но и по полю видно. Тем не менее решение будет приниматься завтра в Москве.

Я думаю, учитывая положительный прогноз погоды и проделанную работу, нам разрешат провести следующий домашний матч на «Металлурге», – сказал Поваров.

Напомним, из-за неудовлетворительного состояния газона «Металлурга» «Крыльям Советов» было запрещено проводить матчи на этом стадионе.