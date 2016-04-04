«Динамо» – «Краснодар». Смолов и Подроберзкин выйдут на поле с первых минут

Стали известны составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 22-го тура РФПЛ. В составе московской команды из-за травм не сыграют Данилкин, Денисов, Козлов и Самба, а Губочан пропустит игру из-за дисквалификации. У «Краснодара» недоступны Газинский и Торбинский

«Динамо»: Габулов, Живоглядов, Дьяков, Хольмен, Морозов, Ещенко, Зобнин, Соснин, Драгун, Ионов, Бечирай.

Запасные: Шунин, Лещук, Погребняк, Ташаев, Катрич, Каляшин, Кузьмин.

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Сигурдссон, Гранквист, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра, Смолов, Мамаев, Подберезкин.

Запасные: Синицын, Дикань, Страндберг, Марков, Быстров, Жоаозиньо, Вандерсон, Ари, Лаборде.

Напомним, что матч начнется в 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.