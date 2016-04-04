«Динамо» постарается взять очки в матче с «Краснодаром»

Вынесенный на понедельник матч 22 тура Премьер-лиги «Динамо» и «Краснодара» действительно заслуживает внимания. Если «Краснодар» продолжает бороться за зону еврокубков, то «Динамо» борется за выживание. И обе команды нуждаются в очках.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар». Начало в 19:30, не пропустите!