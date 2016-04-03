В «Локомотиве» не собираются увольнять Смородскую

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб не собирается увольнять Ольгу Смородскую с поста президента.

«Вопрос доверия президенту – это вопрос всего совета директоров. На данный момент у совета директоров нет никаких планов по замене президента клуба. У президента есть действующий контракт, а он заканчивается нескоро. Считаю, что совет директоров на данном этапе не должен лезть в спортивную часть. За это должны отвечать президент и главный тренер. Пока команда играет в рамках того бюджета, который есть, и считаю, делает это неплохо», – заявил Мещеряков.