Бэйл: «Барселона» считает себя лучшей в мире, а мы победили на ее поле»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, чья голевая передача помогла его клубу обыграть «Барселону», поставил под сомнение первенство каталонцев в мировом футболе.

«Если мы хотим стать чемпионами, то были обязаны победить сегодня. Футбол — очень непредсказуемая игра, иногда случаются смешные и неожиданные вещи. Главное — чтобы сегодняшняя победа прибавила команде уверенности. Может быть, вылет из Кубка Испании помог нам: меньше игр, больше времени на отдых.

Мы доказали, что способны победить любого. «Барселона» считает себя лучшей в мире, а мы победили на ее поле. У нас был план на игру, потому что очевидно, что защита у «Барселоны» не лучшая в мире», — заключил Бэйл.