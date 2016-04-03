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  • Бэйл: «Барселона» считает себя лучшей в мире, а мы победили на ее поле»

Бэйл: «Барселона» считает себя лучшей в мире, а мы победили на ее поле»

3 апреля 2016, 10:24
21

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, чья голевая передача помогла его клубу обыграть «Барселону», поставил под сомнение первенство каталонцев в мировом футболе.

«Если мы хотим стать чемпионами, то были обязаны победить сегодня. Футбол — очень непредсказуемая игра, иногда случаются смешные и неожиданные вещи. Главное — чтобы сегодняшняя победа прибавила команде уверенности. Может быть, вылет из Кубка Испании помог нам: меньше игр, больше времени на отдых.

Мы доказали, что способны победить любого. «Барселона» считает себя лучшей в мире, а мы победили на ее поле. У нас был план на игру, потому что очевидно, что защита у «Барселоны» не лучшая в мире», — заключил Бэйл.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Барселона Реал Бэйл Гарет
Комментарии (21)
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barca9651
1459668371
кое как отскочили, еще и радуются 4-0 в первом круге не забываем
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policepnz
1459669111
как же арбитр не увидел фол на Месси в 1 тайме!? жесть)
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olic29ivica
1459671711
Когда Барса Реал на из поле раскатывает , ведут себя скромнее хотя бы, именно поэтому людям нравится эта команда
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АртурZaСМ
1459671811
Тебя на твоем поле вообще обо.с.сали... иди прикупи себе новый ободок...
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Truly
1459672113
Победили по делу, кто бы что ни говорил. А чемпионами стать - это он, видимо, следующий год имел в виду. Почему нет?
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Flydis
1459680290
Раскукарекался. Пусть лучше что-нибудь скажет, когда каталонцы выиграют чемпионат Испании.
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Killofwrath
1459682698
ахаха, Реал болbше всех орет что они лучшие в мире... а когда слили 0-4 в первом круге, молчали... Этот матч - чистый отскок Реала
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Ronni_10
1459683912
Какие же они всё-таки высокомерные, да действительно, стоит признать что реал выиграл наверно по делу, Барса вчера показала не лучшую игру, но говорить что защита у Барсы не лучшая, учитывая то что она на первом месте и пропустила меньше всех... бред какой то
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dolf666
1459843046
только вот Барселона на 99,9% возьмёт требл второй год подряд, а Реал будет утешать себя этой игрой и гладить богом забытую десиму) да и первый матч, тот что без шансов для Реала, куда аппетитнее был)
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