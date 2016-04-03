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«Матч ТВ» извинился за задержку трансляции Класико

3 апреля 2016, 01:21
9

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором принес болельщикам извинения за задержку трансляции матча 31-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» (1:2).

«Телеканал «Матч ТВ» приносит извинения за задержку начала трансляции игры «Барселона» – «Реал».

Минувшим вечером канал предоставил многомиллионной армии футбольных болельщиков возможность посмотреть две игры подряд: интереснейшую встречу «Ростов» — «Спартак» в чемпионате России и легендарное испанское класико «Барселона» – «Реал».

Матч с участием российских клубов продолжался немного дольше запланированного времени, из-за чего возникла определенная эфирная накладка.

Телевизионный бизнес устроен таким образом, что пренебречь рекламой и анонсами, которые появились в эфире по окончании встречи в Ростове, невозможно. При этом на канале «Матч! Футбол 2» трансляция матча «Барселона» – «Реал» началась минута в минуту.

Еще раз призываем болельщиков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации – до появления федерального спортивного канала «Матч ТВ» у зрителей не было возможности смотреть игры подобного масштаба бесплатно и в широком доступе. Ранее такие матчи транслировались только на платных каналах.

Мы и дальше будем показывать европейский футбол экстра-уровня, который раньше был недоступен для федеральной аудитории в России. И мы, конечно же, будем показывать самые важные российские матчи.

Надеемся на ваше терпение, понимание и любовь к футболу», – сказано в заявлении «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Percent
1459642085
че за пафос!
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Grismist
1459654331
Прощены
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Непутриот
1459655938
Если сравнивать телетрансляции онлайн Матча ТВ и Наш Футбол, то Матч ТВ-полное дерьмо!!!
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redarmy83
1459667394
Там церемония прощания с легендой футбола была, а вы все это просрали со своей рекламой. Стыдно должно быть товарищи, стыдно.
Ответить
Garrincha58
1459669019
этот блок рекламы можно же воткнуть в перерыве матча и показывайте его все 15 минут все равно ваши дурацкие рекламы никто не смотрит тем более рекламы передачи Черданцева самая тупая программа о футболе у него один Спартак на уме который не играет в футбол уже 12лет а они все ждут когда же он станет чемпионом вот и вчера комментаторы как уж откровенно переживали за мясных ну разве так можно я бы таких комментаторов наказал и убрал с эфира на год кстати матч в Ростове закончился 21-22 и потом все это время показывали вашу тупую рекламу три раза приглашали на передачу Чердынцева которую никто не смотрит
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Alek7183
1459669022
Да ладно, раньше вообще не показывали, главное в этом матче был 2-й тайм.
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Asbjorn
1459671888
Потому что канал - говно
Ответить
СУРГУТ186
1459675344
ЗАЕБ.. ЭТОТ МАТЧТВ!! ВСЕГДА КОСЯЧАТ!! ХУЛИ БАБЫ У РУЛЯ))
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Александр1008
1459824781
Недавно ждал у них матч Арсенал-Тоттенхэм, вообще не показали, теперь и не смотрю этот канал, конченные ......
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