«Матч ТВ» извинился за задержку трансляции Класико

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором принес болельщикам извинения за задержку трансляции матча 31-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» (1:2).

«Телеканал «Матч ТВ» приносит извинения за задержку начала трансляции игры «Барселона» – «Реал».

Минувшим вечером канал предоставил многомиллионной армии футбольных болельщиков возможность посмотреть две игры подряд: интереснейшую встречу «Ростов» — «Спартак» в чемпионате России и легендарное испанское класико «Барселона» – «Реал».

Матч с участием российских клубов продолжался немного дольше запланированного времени, из-за чего возникла определенная эфирная накладка.

Телевизионный бизнес устроен таким образом, что пренебречь рекламой и анонсами, которые появились в эфире по окончании встречи в Ростове, невозможно. При этом на канале «Матч! Футбол 2» трансляция матча «Барселона» – «Реал» началась минута в минуту.

Еще раз призываем болельщиков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации – до появления федерального спортивного канала «Матч ТВ» у зрителей не было возможности смотреть игры подобного масштаба бесплатно и в широком доступе. Ранее такие матчи транслировались только на платных каналах.

Мы и дальше будем показывать европейский футбол экстра-уровня, который раньше был недоступен для федеральной аудитории в России. И мы, конечно же, будем показывать самые важные российские матчи.

Надеемся на ваше терпение, понимание и любовь к футболу», – сказано в заявлении «Матч ТВ».