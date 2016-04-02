Веденеев: «На красивые атаки «Зенит» сегодня не способен»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА. Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30.

«Зенит» по сравнению с прошлым сезоном потерял свою игру и никак не может выйти на должный уровень, лишь периодически играя в полную силу. Говорить о турнирном соперничестве команде Андре Виллаш-Боаша не так просто. Задача номер один – хотя бы выйти на второе место. Вторая цель – постараться догнать ЦСКА. В матче с армейцами «Зениту» нужно не дать забить гол в свои ворота и постараться провести разящую контратаку, реализовать стандартные положения. На красивые атаки «Зенит» сегодня не способен», – сказал Веденеев.