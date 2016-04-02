Рейнгольд: «Если увижу, что у спартаковцев горят глаза, буду против замены Аленичева»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака». В нынешнем сезоне под руководством специалиста красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ

«Надо по итогам сезона решать, что делать с Аленичевым. В матче с Махачкалой (хотя это не показатель – «Анжи» оказался в совсем разобранном состоянии) какой-то прогресс наметился. Главное, чтобы «Спартак» играл стабильно, а не как сейчас – то выиграет, то проиграет. Но поражение поражению рознь.

В матче с ЦСКА мы увидели совершенно безвольную, беспомощную команду. Естественно, на некоторых позициях у ребят не хватает мастерства, это можно простить, но чего нельзя – безволия. Если я увижу, что у спартаковцев горят глаза, выстраивается какая-то система игры, буду против замены Аленичева», – отметил Рейнгольд.