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  • Рейнгольд: «Если увижу, что у спартаковцев горят глаза, буду против замены Аленичева»

Рейнгольд: «Если увижу, что у спартаковцев горят глаза, буду против замены Аленичева»

2 апреля 2016, 17:30
6

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака». В нынешнем сезоне под руководством специалиста красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ

«Надо по итогам сезона решать, что делать с Аленичевым. В матче с Махачкалой (хотя это не показатель – «Анжи» оказался в совсем разобранном состоянии) какой-то прогресс наметился. Главное, чтобы «Спартак» играл стабильно, а не как сейчас – то выиграет, то проиграет. Но поражение поражению рознь.

В матче с ЦСКА мы увидели совершенно безвольную, беспомощную команду. Естественно, на некоторых позициях у ребят не хватает мастерства, это можно простить, но чего нельзя – безволия. Если я увижу, что у спартаковцев горят глаза, выстраивается какая-то система игры, буду против замены Аленичева», – отметил Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Рейнгольд Валерий
Комментарии (6)
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sprint5
1459610818
патриотизм остался в далеком советском прошлом
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IVAN53
1459611505
фуфло сказал, Спартак никогда стабильным не был, какие глаза по глушакову через 15 минут видно бухает. Да тупо кто покупает постоянно поломанных наглухо? таски, широков, мельгарехо все с рецедивами?
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IVAN53
1459611810
бензин дорожает, хохлам скидки, в медицине, в полиции, в образование всё больший беспридел)) какой патриотизм??
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IVAN53
1459612132
в тот раз с Ростовом отскочили, я конечно спартаковский и хочу победы, но как то(((
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IVAN53
1459612216
Бердыева брать тогда надо было, всё равно на спартаковскую школу забили 17 летних нигеров просматриваем))
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