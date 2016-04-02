Эль Класико. Непобедимая «Барселона» принимает разъяренный «Реал»

2 апреля в рамках 31-го тура Примеры состоится Эль Класико. Встречу «Барселоны» и «Реала» ждут не только в Испании, несмотря на то, что вряд ли успех «сливочных» поможет им в борьбе за чемпионство. В матче первого круга каталонцы разгромили «Реал» со счетом 4:0, что однозначно должно отразиться на настрое столичной команды.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!