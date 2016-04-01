Дзюба: «Хочется, чтобы Виллаш-Боаш передумал и не уходил из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил мнение, что главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш должен остаться в петербургском клубе. Напомним, ранее португальский специалист заявлял, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

– Уход Боаша неизбежен?

– Поначалу вроде было так. Сейчас уже непонятно. Пошли разговоры, что может остаться. Я не знаю, как сложится, но лично мне хочется, чтобы Боаш передумал. У него и весь тренерский штаб отличный. Было бы здорово, чтобы все эти люди остались. Впрочем, как будет, так будет. Это их решение.

– Вы назвали Боаша спокойным. С игроками он не такой жесткий, как с судьями?

– Он уважительно относится к ребятам. Боаш – требовательный, может прикрикнуть, но он не истеричный. На сборах мы проводили товарищеский матч в 10:00. Все были вареные. Он в перерыве сразу сказал: «Что за игра? Почему вы только просыпаетесь? Дзюба, цепляйся больше за мячи, а ты больше прессингуй». Было бы странно, если бы Боаш всех только хвалил.