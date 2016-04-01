Инфантино: «ФИФА нужно открыто и прозрачно работать»

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что только ежедневной работой можно исправить проблемы в футболе.

«Я не могу показать какую-то волшебную формулу для исправления всех проблем. Все просто: моей формулой является работа, страсть и радость. Нужно открыто и прозрачно работать, очень серьезно и профессионально – это то, что мы все должны делать в ФИФА», – приводит слова Инфантино AFP.

Напомним, что 46-летний швейцарец в конце февраля был выбран президентом ФИФА. Он планирует посетить Россию в 20-х числах апреля.