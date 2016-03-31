Моуринью готов ждать предложения от «МЮ» еще месяц

К началу мая «Манчестер Юнайтед» должен определиться, хочет ли клуб видеть своим главным тренером Жозе Моуринью.

Сообщается, что именно к этому времени португалец намерен принять окончательное решение о своем будущем. По информации источника, у Моуринью есть несколько вариантов с другими клубами, в один из которых он может перейти в том случае, если руководство «Манчестер Юнайтед» не предложит ему работу в указанный срок. При этом сам наставник не хочет продвигать свою кандидатуру из уважения к Луи ван Гаалу.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» уже предложила Моуринью конкретные финансовые условия.