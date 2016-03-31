Мутко: «Видимо, озабочены британцы и немцы нами»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко надеется, что в фильме о покупке Россией права организации чемпионата мира 2018 года не буде ничего нового. Напомним, ранее Мутко заявил, что в ближайшие дни ожидается «информационный вброс» на эту тему.

«Действительно, есть определенная информация, что готовится опять очередной фильм о том, как мы получали чемпионат мира. Для нас ничего нового, надеюсь, не будет. Посмотрим, какие вещи там прозвучат. Видимо, озабочены британцы и немцы нами», – сказал Мутко.