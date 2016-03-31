Сорокин: «Договорились с ФИФА о льготных билетах на ЧМ-2018 для россиян»

Генеральный директор организационного комитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал о том, что будет создана льготная категория билетов на матчи турнира для граждан России.

«Тема билетов вызывает интерес и обсуждение. Ценовую политику определяем не мы, а организаторы. Мы не понимаем пока цифры.

Но мы договорились с ФИФА о консультациях и о четвертой категории билетов для российских граждан, которые будут с дисконтом. Но чемпионат мира мало когда страдал от отсутствия интереса болельщиков», – сказал Сорокин.