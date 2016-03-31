Каземиро: «Неймар – отличный человек»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро похвалил нападающего «Барселоны» Неймара перед очным противостоянием команд в рамках 31-го тура Примеры.

«Я играл против Неймара еще будучи игроком «Сан-Паулу». Также мы вместе играли в молодежной и юношеской сборных Бразилии. Неймар – отличный человек, а его игра привлекает особенное внимание. Неймар всегда играл так, как играет сейчас. Он прекрасно понимает, что из-за своего стиля игры на нем будут много фолить, но он к этому готов», — заявил бразилец.

Матч «Барселоны» и «Реала» состоится 2 апреля.