Бэйл: «Сравнивать себя с Месси, Неймаром и Суаресом – это не дело форвардов «Реала»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отказался сравнивать форвардов «Барселоны» Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса с атакующим трио мадридцев, которое составляют Криштиану Роналду, Карим Бензема и сам Бэйл.

«Атака «Барселоны» состоит из игроков мирового класса, и сейчас они хорошо выступают. Мы знаем о них все, что можно знать, а они – о нас. У нас с Роналду и Бензема отличные отношения, и мы хорошо играем вместе. Но судить о том, кто лучше – мы или игроки «Барселоны» – это не наше дело.

СМИ и люди высказывают свое мнение, а мы можем только выходить на поле и пытаться забить», – сказал Бэйл.