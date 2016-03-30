Тевес: «Месси начал больше следить за питанием»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес похвалил форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который, по его словам, «пересмотрел свой подход к питанию и стал профессионалом в большей степени».

Такими словами аргентинец ответил на вопрос о том, должен ли португалец Криштиану Роналду работать больше Месси, чтобы стать лучшим в мире.

«Месси ведь также продолжает активную работу над своим талантом. Прошу вас обратить внимание на то, что раньше Лео не забивал со штрафных. Однако потом он стал практиковаться и сейчас забивает со стандартов. Месси начал обращать большое внимание на питание, он уже не пьет кока-колу и так далее», — сказал Тевес.