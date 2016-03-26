Аленичев: «Если в музее не хватит места для наград, найдем новое помещение»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев на открытии клубного музея рассказал, что уже бывал в нем ранее.

«Мы уже были два раза в этом музее. Есть там свободные места, чтобы заполнить их наградами и медалями. Хотелось бы, чтобы они были золотой пробы. Я сделаю все возможное для этого! А если не хватит места, новое помещение для наград мы обязательно найдем!», – сказал Аленичев.